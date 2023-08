Alstom : Confirmation d'une commande dans le Connecticut

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la confirmation, par le Département des Transports de l'Etat américain du Connecticut (CTDOT), d'une commande de 60 voitures à un niveau, d'une valeur d'environ 285 millions d'euros (soit environ 315 millions de dollars).



Cette commande, assortie d'options pour 313 voitures supplémentaires, s'inscrit dans le cadre du programme de renouvellement des voitures du CTDOT sur les lignes 'Shore Line East' et 'Hartford Line'. Sa livraison est prévue pour 2026.



Selon Alstom, ces voitures de trains de banlieue de nouvelle génération, 'durables et entièrement personnalisées, spécialement conçues pour l'Amérique du Nord, offriront aux usagers un service sûr et confortable, à une vitesse d'à peu près 200 km/h'.



