Alstom : Circulation d'un premier train semi-autonome

(CercleFinance.com) - Alstom annone que la SNCF et ses partenaires ont fait circuler le premier train semi-autonome sur le réseau ferré national.



' Pour la première fois en France, une locomotive a circulé en autonomie partielle, dans des conditions d'exploitation réelles, avec des fonctions d'accélération et de freinage 100% automatisées. Cet essai marque une étape clé dans le projet Train Autonome ' indique le groupe.



La prochaine étape clé du projet sera la circulation, fin 2021, d'un train avec le même niveau d'autonomie partielle. Ces étapes mèneront ensuite le consortium vers son objectif final : faire circuler un prototype en autonomie complète en 2023.







Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel