Alstom : Certifié 'Top Employer' dans 14 pays

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir été certifié 'Top Employer' en Europe, et pour la première fois en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, avec des certifications dans 14 pays.



La certification Top Employeur reconnait l'engagement d'une entreprise à créer un meilleur environnement de travail ainsi que l'excellence de ses politiques et pratiques RH, précise Alstom.



