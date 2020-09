Alstom : Accord définitif avec Bombardier

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Bombardier annonce ce mercredi avoir signé une entente d'achat et de vente définitive avec Alstom SA et la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour la vente à Alstom de son secteur d'activité Transport.



'Bombardier et la Caisse vendront leur participation dans Bombardier Transport à Alstom sur la base d'une valeur d'entreprise de 8,4 milliards de dollars (7,15 milliards d'euros), reflétant une réduction de prix de 350 millions de dollars (300 millions d'euros) sur le prix annoncé antérieurement dans le protocole d'accord, laquelle est compensée par l'incidence d'un taux de change plus favorable', précise le groupe canadien.



La clôture de l'opération devrait se réaliser au cours du premier trimestre de 2021.



