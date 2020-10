Alphabet (google) : Deutsche Bank relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur Alphabet de 1 975 dollars à 2 020 dollars, ce qui correspond à une hausse de 34% par rapport aux niveaux actuels.



Le bureau d'analyses - qui a une recommandation 'achat' sur le titre - a déclaré avoir entendu des 'commentaires positifs' sur YouTube et des annonces qui se sont améliorés au cours du troisième trimestre.



'Nous voyons également Google profiter de la situation au quatrième trimestre, car la publicité pour les voyages est moins présente et continue de se redresser lentement', a ajouté la Deutsche Bank.



En 2021, l'analyste s'attend à voir la publicité continuer à se redresser, les annonces de voyage à mieux performer, grâce à l'arrivé d'un vaccin et s'attend à ce que Google Cloud contribue davantage aux bénéfices.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.