Alpes (compagnie) : La performance des parcs de loisirs permet de limiter le repli en 2020-21 pour la Compagnie des Alpes

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 171,8 ME pour le 4ème trimestre de l'exercice 2020/2021, contre 132,2 ME pour le 4ème trimestre 2019/2020, soit une hausse de 30% grâce à la très bonne performance des Parcs de loisirs sur cette période.



Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour l'exercice 2020/2021 s'établit à 240,6 ME contre 615,6 ME pour l'exercice 2019/2020 qui n'avait été affecté par la crise sanitaire qu'à partir de mi-mars 2020.



Sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires des Parcs de loisirs ressort à 221,7 ME soit un niveau assez proche de celui de l'exercice précédent (232,1 ME, soit -4,5%).



