Alpes (compagnie) : La Compagnie des Alpes récupère plus vite que prévu ses skieurs et touristes

(BFM Bourse) - L'exploitant de parcs de loisirs et de domaines skiables compte atteindre dès l'exercice 2021-2022 en cours un chiffre d’affaires et un excédent brut opérationnel supérieurs à ceux d'avant la pandémie, soit un an plus tôt qu'escompté. Compagnie des Alpes note que, malgré un contexte économique plus incertain, la saison printemps-été se présente bien.

Des résultats semestriels "très encourageants" pour Compagnie des Alpes, et très appréciés du marché. Après avoir subi de plein fouet la crise sanitaire lors de son exercice 2020-2021 (avec une chute de 60% du chiffre d'affaires à 240,6 millions d'euros), l'exploitant des domaines skiables de Tignes ou Val d'Isère ainsi que des parcs Astérix ou Walibi affiche un redressement impressionnant sur les six premiers mois de l'exercice 2021-2022 débuté en octobre. Au point que le groupe pense non seulement rattraper, mais dépasser dès cette année le niveau de résultats d'avant crise. De quoi lancer les investisseurs sur la piste du titre, qui bondit de 8% à 14,30 euros vers 10h00.

Au cours du premier semestre (octobre à mars), le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 541,2 millions d'euros, incomparablement plus élevé que celui du premier semestre 2020-2021 (tombé à 31 millions avec la fermeture de la plupart des sites), ou pour prendre une base de comparaison pré-pandémique en hausse de 16,2% par rapport au premier semestre 2018-2019, et à périmètre comparable c'est-à-dire retraité de la station des Deux-Alpes, que le groupe ne gère plus depuis 2020 (les communes concernées ont choisi de confier l'exploitation du domaine à une société d'économie mixte, la société touristique de l’Alpe d’Huez, après dix ans seulement avec la CDA).

Le revenu moyen par skieur en forte hausse

Le chiffre d'affaires des domaines skiables a progressé de 11,3% sur la même base. Après avoir été affecté par les restrictions de voyages entre le Royaume-Uni et la France jusqu’à la fin janvier 2022, le nombre de journées-skieur a progressivement comblé son retard par rapport au premier semestre 2018/2019 à la faveur de la levée de ces restrictions, de bonnes vacances scolaires françaises en février et d’un mois de mars en légère progression. Le nombre de journées-skieur a enregistré sur l’ensemble du semestre une baisse limitée de -5% alors que le revenu moyen par journée-skieur a progresse d’environ 15% grâce à un mix clientèle moins intermédié, à un mix de forfaits consommés plus favorable ainsi qu’à l’addition cumulée des indexations tarifaires des trois derniers exercices.

Du côté des pars de loisirs, la progression atteint +29,3% avec l'accélération de "l’événementialisation" des périodes d’Halloween et de Noël, qui a soutenu la hausse de la fréquentation (+10%) ainsi qu'une progression de la dépense par visiteur (+19%).

Compagnie des Alpes distingue également dans son chiffre d'affaires globale un pôle dit holding et supports (+40,8%), recouvrant et Travelfactory, spécialiste de la location de vacances et de l’organisation de séjours en groupe tout compris, et la récente offre Travelski Express (une ligne ferroviaire Londres - Moûtiers - Bourg Saint Maurice) à destination des clients britanniques.

L’excédent brut opérationnel (EBO) du groupe s'est élevé à 230,4 millions d'euros sur le semestre, en hausse de 51,6% toujours en comparaison du premier semestre de l’exercice 2018/2019 retraité des Deux-Alpes, incluant 29,1 millions d'euros de produits non récurrents (dont les indemnités d’assurance relatives aux inondations qui ont touché Walibi et Aqualibi en juillet 2021 en Belgique) et l'impact positif (pour 7,3 millions) de l'application de la norme IFRS 16

Après prise en compte des dotations aux amortissements, qui augmentent de près de 10 millions d'euros, le résultat opérationnel du groupe s’établit à 164,8 millions d'euros, en progression de 55,9% par rapport à la même période de l’exercice 2018/2019.

Un contexte devenu incertain

Le free cash-flow opérationnel (flux de trésorerie liés à l’exploitation moins les flux liés aux investissements industriels nets) a crû fortement à 249,8 millions d'euros, contre 134,5 M€ pour le 1er semestre 2018/2019. Il devrait néanmoins diminuer au cours du second semestre en raison de la saisonnalité de l’évolution du BFR et de la réalisation des investissement, note la Compagnie des Alpes.

Le groupe considère que la saison printemps été se présente bien "pour nos parcs de loisirs comme pour nos domaines skiables" mais reste néanmoins vigilant face "au contexte macro-économique devenu plus incertain au cours des dernières semaines", avec l'impact de l’inflation, le ralentissement de la croissance économique et la hausse des charges.

Cependant, alors que le retour à un niveau de chiffre d’affaires et d’EBO d’avant crise était attendu en 2022/2023, le niveau dynamique de l’activité conjugué aux efforts du groupe pour contenir les coûts et accélérer la mise en œuvre d’initiatives visant à favoriser la demande, lui permettent d’envisager, dès cet exercice, un chiffre d’affaires et un EBO supérieurs à ceux de l’exercice de référence (2018-2019 donc, sachant que si la crise s'est surtout fait sentir en 2020-2021 elle avait commencé à affecter la toute fin de 2019-2020). En outre le levier financier, qui était attendu en fin d’exercice (30 septembre 2022) à un niveau compris entre 3 et 3,5 fois, est désormais attendu à niveau "très inférieur" à 3.

Compagnie des Alpes compte atteindre cet objectif tout en investissant environ 160 millions d'euros (hors opportunités additionnelles susceptibles d'avoir un effet positif sur l'EBO dès l'année prochaine).

