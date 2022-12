Alpes (compagnie) : Berenberg remonte son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a maintenu jeudi sa recommandation d'achat sur le titre Compagnie des Alpes, qu'il assortit d'un nouvel objectif de cours établi à 24 euros, contre 23 euros jusqu'à présent.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier met en avant la confiance manifestée par le groupe de tourisme et de loisirs au moment d'aborder l'année 2023.



D'après lui, ses derniers résultats annuels, publiés au début du mois, sont venus confirmer la dynamique favorable dont bénéficie actuellement l'entreprise.



'Non seulement l'activité est revenue au-dessus de ses niveaux de 2019, mais la rentabilité se redresse elle aussi, tandis que le flux de trésorerie décolle', se félicite-t-il.



Si la flambée des coûts de l'énergie est en revanche de nature à pénaliser ses performances, Berenberg estime que cet élément est désormais bien intégré dans les prévisions du marché.



'Pour tout dire, nous pensons que le risque pour 2023 est orienté à la hausse au vu des niveaux de valorisation déprimés sur lesquels évolue le titre', conclut-il.



