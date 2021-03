Alpes (compagnie) : Berenberg relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur l'action Compagnie des Alpes, qu'il porte de 22 à 24,5 euros, tout en conservant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le broker allemand explique que l'assemblée générale de l'exploitant de remontées mécaniques, qui s'est tenue la semaine dernière, a recelé quelques commentaires intéressants.



Le courtier retient tout particulièrement l'annonce d'une aide de 150-160 millions d'euros de la part de l'Etat français, la divulgation de mesures de réductions de coûts et une baisse des investissements.



D'après Berenberg, la détérioration de la situation sanitaire en Europe justifie toutefois une approche prudente concernant le redémarrage de l'activité de parcs de loisirs.



