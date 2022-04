Alpes (compagnie) : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Compagnie des Alpes, avec un objectif de cours relevé de 15,5 à 16 euros.



A 541 ME, l'activité au premier semestre est ressortie largement au-dessus des attentes (467 ME) et 16% au-dessus du niveau d'activité 2018-19, notamment grâce à 'une saison de ski canon'.



D'ailleurs, les domaines skiables dépassent déjà leur niveau d'activité de 2018-19. 'Compte tenu de la performance dans le ski cet hiver, nous relevons notre prévision topline à 891 ME (vs 800 ME)', indique le broker.



En revanche, Oddo se dit plus 'perplexe' et 'prudent' quant aux marges, Cie des Alpes étant exposé à la hausse du coût de l'énergie pour ses domaines skiables et surtout à l'inflation salariale dans ses deux activités





