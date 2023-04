Alpes (compagnie) : Oddo BHF rehausse sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Compagnie des Alpes (CDA), avec un objectif de cours ajusté de 18 à 18,5 euros, mettant en avant 'une saison de ski globalement réussie alors que les perspectives restent au beau fixe dans les parcs de loisirs'.



'Au regard du bon momentum actuel et du potentiel de révision en hausse, la décote de CDA par rapport à ses multiples historiques semble sévère, d'autant que le rendement devrait être record en 2023 et 2024', juge l'analyste en charge du dossier.



