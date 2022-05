Alpes (compagnie) : Hausse de 74,4% du résultat net pdg

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires consolidé du Groupe pour le 1er semestre 2021/2022 s'établit à 541,2 ME, en hausse de 16,2% par rapport au 1er semestre 2018/2019 (retraité de la sortie des 2 Alpes).



L'Excédent Brut Opérationnel (EBO) du Groupe s'élève à 230,4 ME au 1er semestre 2021/2022, en hausse de 51,6% par rapport à l'EBO de 152,0 ME enregistré au 1er semestre de l'exercice 2018/2019 retraité des 2 Alpes.



Le Résultat Opérationnel du Groupe s'établit à 164,8 ME, en progression de 55,9% par rapport à la même période de l'exercice 2018/2019.



Le Résultat net part du Groupe, du 1er semestre de l'exercice 2021/2022 s'élève à 112,7 ME contre 64,6 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2018/2019, soit une progression de 74,4%.



Le groupe vise dès cet exercice, un chiffre d'affaires et un EBO supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018/2019.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.