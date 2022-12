Alpes (compagnie) : Choisit le leader tricolore POMA

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes (CDA) décide de faire confiance à POMA, acteur français du transport par câble, pour ses projets de remontées mécaniques pour une enveloppe globale d'environ 200ME jusqu'en 2026.



Le Groupe CDA se positionne comme ' Compagnon du territoire ', pour soutenir les acteurs locaux dans une période économique très tendue sur le plan national et international.



Cette coopération pluriannuelle permet et permettra le remplacement d'appareils structurants au sein de la majorité des Territoires où la CDA.



Dominique Thillaud, Directeur général de la Compagnie des Alpes : ' Par cet engagement historique, la Compagnie des Alpes contribue à pérenniser et développer POMA, un industriel leader mondial, ' Made in Rhône Alpes ', avec lequel nous partageons chacune de nos Valeurs. '



