Allianz se : Position accrue dans l'assurance non-vie en Italie

(CercleFinance.com) - L'assureur allemand Allianz a annoncé jeudi l'acquisition des activités IARD en Italie de son concurrent britannique Aviva en vue de renforcer sa position dans le secteur italien de l'assurance non-vie.



Le géant de Munich précise que l'opération, évaluée à quelque 330 millions d'euros, va lui permettre d'augmenter sa part de marché dans l'assurance non-vie en Italie d'environ un point de pourcentage et de conforter sa position de numéro trois du secteur.



Le portefeuille en question est réparti pour moitié en contrats automobiles et pour l'autre moitié en contrats non-automobiles, pour un total de primes qui atteint 400 millions d'euros.



Le périmètre cédé représenté un effectif de quelque 500 professionnels.



Le français CNP Assurances a annoncé ce matin qu'il allait faire l'acquisition des activités d'assurance vie italiennes d'Aviva, pour un prix de 543 millions d'euros.



