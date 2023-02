Allianz se : Oddo rehausse légèrement sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'approche de la publication des comptes annuels le 17 février, Oddo BHF réitère sa recommandation 'surperformance' sur Allianz et, du fait du léger relèvement de ses prévisions de résultat pour 2023/2024, relève son objectif de cours de 250 à 255 euros.



'Allianz conserve un bilan solide et bénéficie de bonnes perspectives opérationnelles en assurance et la dynamique devrait s'améliorer en gestion d'actifs', estime l'analyste, qui attend un résultat opérationnel 2022 'dans la moitié haute de la fourchette cible'.



Le bureau d'études considère en outre que les multiples actuels de valorisation de la compagnie d'assurances allemande 'ne reflètent ni les perspectives de croissance, ni le niveau attractif de retour de capital aux actionnaires'.



