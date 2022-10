Allianz se : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Mentionnant une 'sous-valorisation manifeste au regard du business model du groupe', Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Allianz, mais avec un objectif de cours revu de 255 à 245 euros pour intégrer les nouvelles données de marché.



Le bureau d'études note que la sous-performance du titre s'est poursuivie cette année, celui-ci souffrant, selon lui, notamment des craintes relatives à l'inflation et à l'impact de la hausse des taux sur Pimco, qui lui semblent 'plus que pricées'.



'Or, même si sa marge de solvabilité devrait baisser à fin septembre, sa forte génération de capital et de cash-flow devrait lui permettre de reprendre sa politique de rachat d'actions', pronostique l'analyste dans le résumé de sa note.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.