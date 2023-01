Allianz se : Entrée au capital de la start-up française Semji

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Allianz a annoncé mardi son entrée au capital de Semji, une start-up française dédiée à l'optimisation du référencement naturel des contenus en ligne.



Grâce à une plateforme basée sur l'intelligence artificielle, Semji propose à plus de 250 clients issus des secteurs de la banque, de l'assurance, de la santé ou des médias d'améliorer leurs performances dans les moteurs de recherche grâce à des contenus mieux adaptés.



Ses algorithmes, basés sur le traitement automatique du langage naturel (NLP), apportent aux utilisateurs des données avancées sur leurs audiences, ainsi que des recommandations SEO pour optimiser leur visibilité, tout en s'adaptant aux contraintes de style rédactionnel.



Allianz précise que sa filiale française, Allianz France, a recours depuis plus de deux ans aux solutions SEO de Semji afin de renforcer son référencement naturel et d'accélérer son acquisition digitale.



Son investissement doit permettre à la start-up entend d'enrichir son parc fonctionnel, d'étoffer son offre à destination des grands comptes et de développer son activité à l'international.



Avec 50 salariés, Semji est pour l'instant présente en France et au Canada et propose ses solutions en huit langues.



