Allianz se : Credit Suisse relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Allianz et relève son objectif de cours à 220E, contre 205E précédemment.



Selon le bureau d'analyses, le risque de baisse du titre en raison de la Covid est très limité à l'avenir et l'unité AGCS (Allianz Global Corporate Solutions), notamment en charge de la résolution des problèmes tels que la hausse des sinistres en responsabilité civile, pourrait même renouer avec la rentabilité dès cette année.



Par ailleurs, 'les marges de l'assurance-vie ont été plus élevées que le consensus, et les résultats de la gestion d'actifs ont bénéficié de meilleures marges que celles auxquelles nous nous attendions', constate Credit Suisse.



Si Allianz avait prévu un bénéfice d'exploitation compris entre 11 et 13 MdsE en 2021, Credit Suisse estime maintenant qu'il devrait logiquement se situer dans la moitié supérieure de cette fourchette.



