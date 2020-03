Allianz se : Berenberg initie le titre à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg initie une couverture du titre Allianz avec une recommandation à l'achat. Les analystes ont un objectif de cours de 282 euros.



Le bureau d'analyses a également commencé à suivre d'autres compagnies d'assurance européennes à grande capitalisation, telles que le français AXA et l'Italien Generali, en revanche avec des recommandations à conserver.



Dans une note de recherche, Berenberg a déclaré qu'il pensait que les assureurs européens étaient 'toujours sous-évalués' alors que la qualité de leurs bénéfices augmentait.



Allianz présente le rapport risque / bénéfice le plus attractif, selon Berenberg, suivi par Sampo et Zurich.



