Allianz se : Baisse de 14% du résultat net en 2020

(CercleFinance.com) - Allianz publie un résultat net attribuable aux actionnaires en baisse de 14% à 6,8 milliards d'euros au titre de l'année 2020, soit un BPA en recul de 12,8% à 16,48 euros, un niveau globalement conforme aux attentes des analystes.



Le profit opérationnel de la compagnie d'assurance s'est contracté de 9,3% à 10,8 milliards d'euros, avec des revenus en retrait de 1,3% à 140,5 milliards (-1,8% en organique), principalement sous l'effet du segment d'activité vie-santé.



La direction d'Allianz proposera un dividende stable à 9,60 euros par action au titre de l'année écoulée, et indique anticiper pour 2021 un profit opérationnel de 12 milliards d'euros, à plus ou moins un milliard près.



