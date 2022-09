Allianz se : Achat d'un centre logistique en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate, agissant pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a réalisé l'achat d'un centre logistique de premier ordre, MultiBusinessHub Mittelrhein, à Polch, en Allemagne.



Située entre les zones métropolitaines de Cologne et de Bonn au nord et les régions de Rhein et du Main au sud, cette installation ultramoderne comprend six entrepôts, chacun d'une surface locative nette de 10 000 m2.



Avec un achèvement prévu en 2024, l'actif est entièrement pré-loué avec des contrats à long terme à V+B Fliesen GmbH et à Elsen Logistik GmbH, un fournisseur logistique.



L'installation, qui utilisera des panneaux solaires sur les toits pour atteindre son objectif de certification DGNB Gold permet à Allianz Real Estate de participer à la réduction des émissions de carbone de son portefeuille de 25 % d'ici 2025 et de devenir neutre en carbone d'ici 2050.



