Allianz se : A accordé un financement de 161 ME à Canary Wharf

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate, agissant au nom de plusieurs sociétés du groupe Allianz, a accordé un financement par emprunt de 140 millions de GBP (161 millions d'euros) à Canary Wharf Group (CWG) pour le financement du 10 George Street à Londres.



Le prêt à taux fixe sur 10 ans - structuré avec une durée initiale de 7 ans et trois options de prolongation d'un an - constitue la première transaction de dette du secteur locatif privé (PRS) à actif unique d'Allianz Real Estate en Europe.



' Situé à Canary Wharf, l'un des développements résidentiels les plus importants de Londres, l'actif de premier ordre offre une surface locative nette de plus de 20 000 m² répartis sur 327 unités résidentielles et trois unités commerciales ' indique le groupe.





