Alibaba : Le BPA ajusté trimestriel progresse de 21%

(CercleFinance.com) - Alibaba annonce un chiffre d'affaires de 222,08 milliards de RMB au titre du 4e trimestre 2020, soit une hausse de 37% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté s'établit à 68,38 milliards de RMB, en progression de 22% en glissement annuel pour un bénéfice net ajusté de 59,2 milliards de RMB (+27%). Le BPA ajusté se chiffre ainsi à 2,75 RMB (+21%).



'La Chine était la seule grande économie à avoir enregistré une croissance positive du PIB l'année dernière. Grâce à la récupération rapide de l'économie chinoise, Alibaba a connu un autre trimestre très sain ', a commenté Daniel Zhang, p.d.-g. du groupe Alibaba.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel