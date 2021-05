Akka technologies : Signe un contrat d'environ 20 ME

(CercleFinance.com) - Akka Technologies annonce sa participation à la construction d'une constellation de près de 300 satellites pour l'un des plus grands opérateurs de satellites mondiaux.



Ce contrat pluriannuel est d'une valeur d'environ 20 millions d'euros. Il porte sur le développement d'une flotte de 300 satellites en orbite basse intégrés à des réseaux de données au sol, dotés de traitements embarqués, d'antennes à réseaux phasés et de liaisons inter-satellites.



'Ce projet mobilisera jusqu'à 100 consultants aux compétences très spécifiques dans tous les domaines de l'ingénierie spatiale' indique la direction.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel