Akka technologies : Hausse de +42,7% du résultat net 2019

(CercleFinance.com) - Annoncé ce soir, le résultat net du groupe Akka Technologies s'affiche à 3,64 millions d'euros en 2019, en hausse de +42,7% par rapport à l'exercice précédent.



Orientation positive également pour le résultat opérationnel qui, avec une hausse de +34,6%, atteint 121,2 millions d'euros. Ce dernier représente 6,7% du chiffre d'affaires, en hausse en un an de 70 points de base. Les revenus, justement, avance de +19,7%, à 1,8 milliard d'euros.



'Le premier semestre devrait être marqué par la prudence des principaux clients du secteur automobile et des fournisseurs du B737Max. L'impact de la crise du coronavirus devrait avoir des répercussions sur l'entreprise. (...) L'incertitude entourant l'environnement macroéconomique à la suite de l'épidémie de COVID-19 ne permet pas au Groupe de publier des perspectives pour 2020 à ce stade', indique le groupe.





