Akka technologies : Présente un avion entièrement électrique à hydrogène

(CercleFinance.com) - Akka dévoile Green&Fly, un avion entièrement électrique à hydrogène, dont le design disruptif s'articule autour d'une forme d'aile rhomboédrique.



Conçu pour transporter jusqu'à 30 passagers pour une autonomie de 500 km, il s'agit d'un concept zéro-émission pour des vols à échelle régionale.



Green&Fly associe les dernières technologies et explore différentes configurations pour optimiser les performances aérodynamiques et la consommation énergétique de l'avion, améliorant ainsi son potentiel d'électrification.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel