Akka technologies : Obtention de 64% du capital de Data Respons

(CercleFinance.com) - Akka annonce le succès de l'offre volontaire de rachat de Data Respons avec l'obtention d'une forte majorité du capital à 64%, et se dit confiant en l'obtention des deux tiers du capital social de cette société norvégienne.



Le cabinet de conseil en ingénierie et services R&D précise que l'offre est prolongée de deux jours supplémentaires, et finira le 12 février à 16h30, pour permettre aux derniers actionnaires d'apporter leurs titres.



'Akka bénéficiera dès 2020 d'une force de frappe d'un demi-milliard d'euros, lui permettant d'atteindre avec sérénité l'ensemble de ses objectifs CLEAR 2022 et notamment de réaliser 75% de son chiffre d'affaires dans le digital', affirme-t-il.



