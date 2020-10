Akka technologies : Invest Securities relève son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Akka Technologies de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 20,5 à 26 euros, estimant que l'augmentation de capital réservée de 200 millions d'euros 'devrait suffire à passer le cap de 2020'.



'Le montant de la levée devrait permettre au groupe de passer juste en dessous des ratios de leviers des covenants, selon nos estimations, ce qui a laissé un doute hier sur le fait qu'elle règle définitivement la situation', affirme l'analyste.



Le bureau d'études pense que le potentiel de hausse du titre sera significatif une fois que le groupe de conseil en ingénierie et services R&D 'pourra confirmer qu'il respecte ses covenants à fin 2020 (baisse de la prime exigée)'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.