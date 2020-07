Akka technologies : Invest Securities dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade sa recommandation sur Akka Technologies de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ramené de 26 à 19 euros, suite à une publication du CA trimestriel 'en-dessous d'estimations déjà très basses, en recul de -31,4% en organique'.



Ajoutant que le groupe a annoncé un EBITA négatif au premier semestre et des coûts exceptionnels de 50 millions d'euros, l'analyste considère que 'la situation financière apparait très difficile' après cette publication.



Pour prendre en compte cette situation, le bureau d'études intègre une augmentation de capital de 150 millions d'euros à 20 euros par action à son modèle pour le cabinet de conseil en ingénierie et en services R&D.



