Akka technologies : Invest Securities confirme son opinion

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que la société a publié hier des résultats sur le 1er semestre 2021 marqués par une amélioration de tendance, à la fois en termes de croissance (ce qui avait été préannoncé au moment de l'OPA) et de rentabilité.



Rappelons qu'un projet d'OPA par Adecco à 49E par action a été annoncé fin juillet.



' Ceci nous pousse à relever légèrement notre scénario (+5,3%/+4,2% sur nos BNA 2022-23). Nous estimons toujours que la porte de sortie offerte par Adecco est très attractive, alors que le groupe connait une lourde restructuration générant des risques significatifs et demeure affecté par une contrainte financière importante (Dette Nette de 468mE à fin S1 21) ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyste reste neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 49 E.



