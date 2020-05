Akka technologies : Invest Securities confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que l'endettement est un sujet majeur pour Akka, ' pris à contre-pied après l'acquisition de Data Respons pour 382mE par le fort recul du marché de l'ingénierie lié à la crise sanitaire '.



' La société a modifié les informations relatives à ses covenants dans son rapport intégré 2019. Les seuils sont plus élevés que ceux indiqués précédemment, notamment sur les emprunts Schuldschein (4x DN/EBITDA vs 3,5x préc et 4,4x att par IS à fin 2020) ' indique le bureau d'analyses.



' Si nos estimations anticipent toujours un bris de covenants à fin 2020, les chiffres du consensus permettraient de les préserver ' rajoute Invest Securities.



Les analystes confirment leur opinion neutre sur la valeur avec un objectif inchangé à 26E.



