Akka technologies : En retrait après des coûts non-récurrents

(CercleFinance.com) - Akka perd près de 3% après avoir indiqué que dans le cadre du processus d'arrêté de ses comptes 2020, il a provisionné ses coûts non-récurrents relatifs aux plans de restructuration en Allemagne et en France pour un montant total de l'ordre de 80 millions d'euros.



Ce montant est toutefois susceptible d'évoluer marginalement d'ici au conseil d'administration qui arrêtera les résultats annuels en amont de leur publication le 17 mars. Les impacts sur la trésorerie du groupe s'étaleront sur les exercices 2021 et 2022.



Par ailleurs, l'accélération du plan de transformation ainsi que les mesures d'activité partielle au second semestre se sont traduites par des coûts non-récurrents d'un montant du même d'ordre que les coûts non-récurrents comptabilisés au premier semestre.



