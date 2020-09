Akka technologies : En recul avec son exclusion du SBF 120

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Akka Technologies perd 3% à la suite de l'annonce par le conseil scientifique des indices d'Euronext Paris, de son exclusion des composantes de l'indice SBF 120, décision qui prendra effet à partir du lundi 21 septembre.



Outre le cabinet de conseil en ingénierie, le laboratoire DBV Technologies quittera cet indice : ils seront remplacés par les sociétés informatiques Devoteam et Solutions 30. En outre, Alstom va remplacer Accor au sein de l'indice CAC40.



Dans ce contexte, Akka Technologies ne profite pas d'un relèvement d'opinion chez Invest Securities de 'vente' à 'neutre' (avec une cible revue de 19 à 20,5 euros), l'analyste estimant que 'sur ces niveaux de cours, les risques et les opportunités s'équilibrent'.



