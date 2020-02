Akka technologies : Contrôle de 72,9% du capital de Data Respons

(CercleFinance.com) - Akka annonce détenir, à l'issue de son offre publique d'achat amicale, 72,89% du capital de Data Respons, société norvégienne possédant une expertise avancée du développement de logiciels, de services R&D, de systèmes embarqués avancés et de solutions IoT.



'Le succès de cette opération permet ainsi au groupe de disposer d'un portefeuille d'offres digitales le plus large et le plus profond d'Europe pour adresser le marché en pleine croissance de la mobilité', affirme le cabinet de conseil en ingénierie et services R&D.



Fort de sa majorité absolue, Akka va investir dans le développement de ce portefeuille d'offres et les deux sociétés vont travailler ensemble pour mettre en place au plus vite les fortes synergies commerciales et opérationnelles relatives à cette opération.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AKKA TECHNOLOGIES en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok