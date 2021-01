Akka technologies : Bien orienté, un analyste relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1,2% après le relèvement d'objectif d'Invest Securities.



Alors que le titre a fortement rebondi en novembre-décembre (+64%) dans le sillage des valeurs ' value ', s'agit-il de la 1ère phase d'une recovery ou d'une accalmie avant le retour des tensions? s'interroge Invest Securities.



' A notre sens, les risques demeurent trop importants pour revenir sur le titre notamment en termes d'endettement puisque même si le groupe respectait ses covenants à fin 2020, la Dette Nette ne se réduira pas avant 2022 à notre sens ' indique l'analyste.



' Notons également que le consensus nous semble optimiste sur le rebond du CA. Même si le secteur auto se porte un peu mieux, l'allongement de la crise sanitaire rend la crise de l'aéronautique civile toujours plus lourde ' rajoute Invest Securities.



Le bureau d'analyses confirme son opinion neutre avec un objectif de cours néanmoins nettement relevé (22E contre 16E) avec la détente de la prime de risque.



