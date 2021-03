Aegon : Départ de la directrice des ressources humaines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Aegon annonce que Carla Mahieu, sa directrice des ressources humaines, a décidé de démissionner à compter du 1er juin. Le processus d'identification de son successeur est en bonne voie et d'autres annonces seront faites le cas échéant.



Carla Mahieu a rejoint la compagnie d'assurances néerlandaise en 2010 et est devenue membre de son conseil d'administration en 2016. Auparavant, elle a occupé divers postes de direction de ressources humaines chez Philips et Shell.



Elle a décidé d'entrer dans une nouvelle phase de sa carrière et a récemment été nommé membre des conseils de surveillance d'Arcadis et DSM, à côté de son rôle en tant que membre du conseil de surveillance de VodafoneZiggo.



