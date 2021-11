Adthink media : Une nouvelle offre dédiée au marché des 'tokens'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adthink a annoncé mercredi qu'il comptait se positionner sur le marché en pleine croissance des jetons cryptographiques non fongibles (NFT), des actifs pouvant s'apparenter à des certificats de propriété virtuels.



Le spécialiste du marketing numérique a l'intention de lancer une offre dédiée à destination des marques souhaitant communiquer dans cet univers ou développer leurs propres 'tokens'.



Plusieurs groupes se sont déjà lancées dans la création de NFT, comme Nike, Asics, Pizza Hut, Coca-Cola, NBA, Formula 1 ou Louis Vuitton.



Adthink précise que ses nouveaux services incluront d'une part la diffusion publicitaire au sein des réseaux de communication et mondes virtuels décentralisés qui émergent et d'autre part le conseil, le développement et la promotion de nouveaux tokens.



Le groupe dit également vouloir se doter d'outils et de projets tirant parti de la blockchain, plusieurs partenariats stratégiques étant d'ores et déjà à l'étude.



Inventés en 2014, les NFT - ou 'non-fungible tokens' - recouvrent tous les actifs virtuels dont l'authenticité et l'intégrité peuvent être garanties.



Ce marché représente plus de 11 milliards de dollars de transactions depuis le début de l'année.



A la Bourse de Paris, l'action Adthink bondissait de plus de 32% après cette annonce. Le titre affiche désormais des gains de plus de 70% depuis le 1er janvier.



