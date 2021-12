Adthink media : Délaissé après une opération de financement

(CercleFinance.com) - Adthink (prochainement NFTY) dévisse de 18% après l'annonce de son intention de mettre en place avec Alpha Blue Ocean, un emprunt obligataire amortissable d'un montant maximal de trois millions d'euros sur trois ans, mobilisable par tranche de 750.000 euros.



Pour chaque tranche, la société de plateforme de marketing NFT et blockchain émettrait des OCAA (Obligations Convertibles en Actions Amortissables ne portant pas intérêts) qui seraient souscrites à 95% de leur valeur nominale.



'Dans le contexte des paramètres de marché actuels, notamment ceux de l'action Adthink et les conditions spécifiques innovantes de l'OCAA, l'exécution de l'opération envisagée ne devrait pas avoir d'incidence négative sur le cours de bourse de la société', prévient-elle.



