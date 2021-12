Adthink media : Change de nom et devient 'NFTY'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Adthink progresse de presque 6% jeudi à Paris après avoir annoncé son changement de nom pour devenir 'NFTY', prolongeant une dynamique boursière favorable qui lui a permis de gagner 70% en trois mois.



Le spécialiste du marketing digital officialise ainsi son repositionnement vers les marchés porteurs que sont les nouvelles technologies dématérialisées, dont les NFT ('non-fungible tokens') et la blockchain en général.



Le groupe a récemment annoncé de nouveaux services de marketing NFT ainsi qu'un nouveau partenariat blockchain avec Atayen, avec l'objectif d'accompagner les marques dans l'innovation produit, la publicité digitale et la monétisation.



Prononcée 'Nifty' en anglais, sa nouvelle dénomination sociale signifie 'particularly skilful and effective' ou 'particulièrement habile et efficace'.



Adthink prévoit de modifier définitivement sa raison sociale le 11 janvier 2022. Son pôle d'agence continuera toutefois d'utiliser la marque Adthink.



