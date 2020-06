Adomos : Les investissements dans l'immobilier locatif repartent plus vite que prévu chez Adomos

(BFM Bourse) - Le cours de la société spécialisée dans la vente de biens locatifs auprès des particuliers sous mandat des promoteurs rebondit vivement en Bourse. Depuis la sortie du confinement, Adomos annonce que l’activité commerciale a fortement repris, au delà de ce qui était attendu.

Les épargnants français n'ont pas tardé à retrouver leur appétit pour l'investissement immobilier, à en croire le point d'activité publié par la société Adomos en vue de son assemblée générale du 30 juin. "Même s’il faudra attendre quelques semaines pour être certain de la reprise, la tendance est très positive", assure la société dirigée par Fabrice Rosset dans un communiqué publié mardi avant Bourse. Le marché apprécie, ce qui se manifeste par une envolée de 18,52% du cours d'Adomos à 48 centimes vers 10h30.

Adomos revendique l'offre la plus large de France avec environ 70% de l’offre française de biens neufs en immobilier locatif, sous mandat des principaux promoteurs (Bouygues Immobilier, Cogedim, Icade, Kaufmann & Broad, Nexity, Vinci Patrimoine...) présentée au travers d'un réseau de conseillers commerciaux indépendants - pour minimiser les coûts fixes. La société commercialise des biens faisant appel aux différents dispositifs de défiscalisation (loi Pinel, loueur en meublé, loi Malraux, nue-propriété...).

37% de rendez-vous clients de plus qu'il y a un an

Lors de la publication de ses résultats 2019, en avril, l'entreprise avait indiqué que la crise du coronavirus entraînerait un ralentissement de son activité cette année. Mais Adomos avait exprimé sa confiance en l'avenir, étant donné son positionnement sur l’immobilier résidentiel susceptible de devenir une des rares valeurs refuges. Adomos prévoyait en tout état de cause un redémarrage mécanique après le confinement. Depuis, "les indicateurs avancés des mois de mai et juin 2020 laissent augurer une reprise bien plus vigoureuse que prévu" avec une augmentation de 37% du nombre de rendez-vous clients entre le 18 mai et le 18 juin, par rapport à la même période de l’année précédente.

Dans la vente de leads (vente de données sur les investisseurs potentiels intéressés par l'achat d'un bien) aux promoteurs, le redémarrage apparaît moins spectaculaire que les ventes d’immobilier proprement dit. Cela reste néanmoins de bon selon Adomos. "Plusieurs clients promoteurs immobiliers ont certes reporté leurs investissements marketing à juillet ou à la rentrée, mais la société dispose d’une bonne visibilité sur la reprise du marché", selon le communiqué.

La firme estime que "ces excellentes nouvelles viennent conforter le modèle d’Adomos, basé sur des coûts fixes faibles : le groupe compte seulement 18 salariés, pour plus de 11 millions d'euros de produits d’exploitation en 2019, les 70 commerciaux disposant de rémunérations purement variables". Un modèle "capable d’absorber une forte baisse de chiffre d’affaires mais aussi de redémarrer très vite pour saisir les opportunités de marché dès qu’elles se présentent".

