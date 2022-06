Adomos : Suspension de l'exercice des OCABSA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Adomos grimpe de plus de 11% ce lundi en Bourse de Paris suite à l'annonce de la suspension de son programme de financement par OCABSA pendant une durée de 30 jours de Bourse.



Dans un communiqué, le spécialiste de la distribution par Internet d'immobilier d'investissement locatif à destination des particuliers rappelle que le contrat conclu avec Atlas Special Opportunities prévoyait l'éventuelle suspension de l'exercice de la conversion des OCABSA, en échange du paiement d'une commission d'un montant total de 85.000 euros.



Dans ces conditions, la société indique avoir décidé de suspendre la conversion des OCABSA à partir de ce matin et jusqu'au 15 juillet, à la clôture du marché.



Adomos dit ainsi vouloir limiter l'influence sur son cours de Bourse de la dilution induite par la ligne de financement mise en place avec Atlas.



L'idée est notamment de permettre à ses actionnaires de pouvoir apprécier pendant cette période l'évolution du cours de l'action sur la seule base des données ou informations opérationnelles et financières propres à l'activité.



L'impact des financements par OCABSA est souvent très significatif en impliquant des niveaux de dilutions très importants. De plus, le fonds qui les souscrit les cède rapidement sur le marché ce qui entraîne une pression à la baisse sur les cours.



Le titre Adomos a ainsi perdu 60% de sa valeur depuis le début de l'année.



