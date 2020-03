Les entreprises devront choisir entre l'aide de l'Etat et le versement de dividendes, confirme Le Maire

(BFM Bourse) - Les entreprises demandant à l'Etat un soutien financier pour les aider à passer la crise provoquée par l'épidémie de Covid-19 ne seront pas autorisées à reverser dans le même temps une partie de leur trésorerie à leurs actionnaires sous forme de dividende ou indirectement de rachats d'actions, a répété le ministre de l'Economie sur BFMTV.

"J'ai dit très clairement que nous interdirions tout accès au soutien de la trésorerie de l'Etat à ceux qui verseraient des dividendes", a confirmé Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, interrogé lundi matin sur BFMTV.

Le ministre a expliqué : "On ne peut pas à la fois dire "je n'ai pas assez de trésorerie et j'ai besoin du soutien de l'Etat pour reporter mes charges sociales, reporter mes charges fiscales ou avoir accès à une garantie de l'Etat sur mes prêts, et en même temps j'ai de la trésorerie pour mes actionnaires", ça n'est pas possible".

"J'invite toutes les entreprises qui ont accès aujourd'hui au chômage partiel à faire preuve de la plus grande modération en matière de versement de dividende […] soyez exemplaires si vous utilisez le chômage partiel, ne versez pas de dividendes", a-t-il ajouté.

"Beaucoup de grandes entreprises l'ont compris et ont déjà pris la décision de ne pas verser de dividendes parce qu'elles vont avoir besoin de cette trésorerie demain pour investir, pour payer leurs charges, pour relancer l'activité".

"Nous ne tolérerons pas non plus que des entreprises fassent des rachats d'actions et versent des dividendes à leurs actionnaires [...] les rachats d'actions c'est une façon d'augmenter les dividendes donc les rachats d'actions ne seront pas compatibles avec le bénéfice du soutien de l'Etat", a enfin précisé Bruno Le Maire.

