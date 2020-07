Après l'exceptionnel rebond du S&P au deuxième trimestre, à quoi faut-il s'attendre?

(BFM Bourse) - En dépit d'un mois de juin moins dynamique, le S&P 500 vient d'enregistrer sa meilleure performance trimestrielle depuis 1998. La logique historique, qui laissait présager un rebond d'ampleur après la chute du trimestre, est ainsi respectée. Mais qu'en est-il de la suite ?

Avec un gain de 19,95% entre fin mars et fin juin, l'indice le plus représentatif du marché américain vient de signer son meilleur trimestre depuis le dernier quart de l'année 1998. Le S&P 500 avait pris 20,87% à cette période où Alan Greenspan malgré un marché du travail florissant abaissait préventivement les taux de la Fed pour contrer un possible ralentissement économique venu d'Asie. A l'époque la bulle internet ne faisait que commencer à enfler, avec l'ascension boursière de groupes tels que Dell et Intel, ou encore des sociétés pionnières d'un nouveau secteur, internet (on disait le web à l'époque) telles que Yahoo, Excite et Infoseek. Certains pariaient aussi, quelle drôle d'idée, sur l'avenir d'une sorte de librairie en ligne, une entreprise même pas californienne mais originaire de la pluvieuse Seattle baptisée Amazon, mais c'est une autre histoire.

Rétrospectivement, un score positif à l'échelle du trimestre écoulé n'a rien d'étonnant, souligne Bespoke Investment, puisqu'il fait suite à une chute de 20% au cours des trois premiers mois de 2020 avec l'apparition de la pandémie du coronavirus. Or depuis la Seconde guerre mondiale, à chaque fois que l'indice a perdu 15% et plus en un trimestre, il a rebondi au cours du trimestre suivant à une exception près : la chute de fin 2008 (marquée par la faillite de Lehman Brothers) qui s'était prolongée au cours du premier trimestre de 2009.

Partant de là, quelles sont les perspectives pour la période à venir, en termes de probabilités historiques? Nombre d'observateurs multiplient les avertissements à l'égard du niveau élevé des valorisations - alors que la saison des trimestriels qui va s'ouvrir devrait révéler l'ampleur des dégâts de la crise sanitaire dans les comptes des entreprises. Mais si on prend le passé pour modèle, un certain optimisme est permis - même s'il faut évidemment rappeler que les performances passées ne sauraient présager des performances futures.

Aucune rechute depuis 1945

Les données trimestrielles compilées par Bespoke depuis 1928 (prenant pour base le S&P 90 avant le S&P 500 institué en 1957 seulement) montrent que la performance du marché américain après un trimestre d'au moins 15% de gains est positive dans la très grande majorité des cas, avec une progression de 4,28% en moyenne et de 6,27% en médiane.

Si l'on ne regarde que post-Seconde guerre mondiale, le tableau est encore plus encourageant.

Il y a eu sur cette période 9 performances trimestrielles de 15% (en trichant un peu à 14,98% pour retenir le troisième trimestre 2009, début d'un rebond d'ampleur). Et jamais au cours des 10 trimestres suivants de telles avancées l'indice n'a connu de performance négative, la moins bonne performance étant une hausse de "seulement" 4,65% et la moyenne de 9,09%. Le deuxième trimestre 2020 marque la dixième occurrence d'une telle hausse.

Bespoke a également vérifié la performance à l'échelle des deux trimestres suivant (ce qui invite dans le cas présent à se projeter à la fin de l'année 2020) un gain trimestriel de plus de 15%. Là aussi la performance est historiquement impressionnante puisqu'à nouveau, jamais depuis 1945 l'indice n'a connu de recul à l'échelle des deux trimestres suivant une telle hausse, enregistrant en moyenne une progression semestrielle de 13,51%. Ce qui est bien supérieur à la moyenne annuelle de variation de l'indice S&P 500, qui tourne autour de 8% !

