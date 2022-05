Partenaire : En immobilier, quels sont les avantages à passer par un mandataire?

(BFM Bourse) - Vous souhaitez acquérir un bien mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre? Avez-vous déjà entendu parler d’un mandataire immobilier ? Appelé aussi agent commercial indépendant, il agit pour le compte d’un client. Son rôle est de négocier et de conclure des transactions immobilières. Vos intérêts dans tout cela ? Ils sont nombreux! Explications.

Vous souhaitez vous lancer dans l’achat d’un bien immobilier? Bonne nouvelle! Mais voilà, autour de vous, les recommandations pleuvent. “Passe par une agence”, “fais appel à un courtier”, “non, le mieux c’est de tout faire en direct”… Chaque retour d’expérience est bon à prendre (ou pas). Mais avez-vous déjà entendu parler d’un mandataire immobilier? Celui que l’on appelle également agent commercial peut vous faire profiter de nombreux avantages.

Selon un sondage OpinionWay, 82% des Français jugent “trop élevées” les commissions d’agence immobilière et 81% estiment que les frais d’agence représentent une part “trop importante” du prix d’achat d’un bien. Fort heureusement, depuis quelques années, une autre alternative s’ouvre aux futurs acquéreurs: les mandataires indépendants. Ces derniers appartiennent généralement à des groupes qui se distinguent des agences immobilières classiques. Pourquoi? Car les agents commerciaux qui composent ces groupes sont des auto-entrepreneurs. De la même manière qu’un agent immobilier, ce dernier va organiser des visites, estimer des biens, négocier, signer des mandats, mais avec une particularité. Ils sont titulaires d’une “carte T” professionnelle d’agent immobilier. Cela implique que chaque opération que le mandataire effectue est au nom d’un tiers.

Quels intérêts pour l’acheteur de faire appel à un mandataire ?

Le fait d’avoir recours à un mandataire présente trois grands avantages.

Un large choix de biens à vous proposer

Dans un premier temps, si vous faites le choix de faire appel à un agent commercial, c’est pour profiter de son portefeuille de biens. Contrairement à un agent immobilier classique, le mandataire, qui ne dépend pas d’une agence, profite d’un vaste réseau. Si vous cherchez un bien d’exception, miser sur l’un de ces auto-entrepreneurs pourra, sans doute, vous faciliter la tâche dans vos recherches en multipliant les propositions pour répondre au mieux à vos critères.

Un seul et unique interlocuteur

Lorsqu’un acheteur fait appel à un mandataire, il s'assure que la transaction immobilière ne passera que par une seule et même personne. Étant donné que l’agent commercial est indépendant, il va lui-même mettre en relation le vendeur et l’acquéreur. Cela permet, bien souvent, de gagner du temps lors de la transaction. En effet le mandataire va s’occuper de l’ensemble de la transaction, de l’estimation à la mise en vente en passant par la signature de l’acte.

Des commissions réduites

Le troisième avantage, qui est probablement celui qui intéresse le plus les futurs acheteurs, c’est celui de la commission versée. Contrairement à un agent immobilier traditionnel, le mandataire indépendant ne travaille pas au sein d’une agence. Ainsi, le professionnel va contracter moins de frais, ce qui lui permet de baisser le coût de ses honoraires. D’ordre général, on estime que la valeur de la commission d’un agent immobilier classique se situe entre 5% et 7% du prix de vente du bien. Pour les raisons évoquées ci-dessus, l’agent commercial indépendant va, de son côté, toucher une commission qui se situe plutôt entre 3% et 5%. Et sur des montants conséquents, ça peut faire un gain important!

Vous l’aurez compris, faire appel à un mandataire indépendant implique de nombreux avantages. Par ailleurs, il est bon de savoir que ce dernier ne percevra de commission qu’en cas de transaction réalisée. Vous pouvez donc faire appel aux services d’un agent commercial indépendant sans que cela n’engendre de frais supplémentaires.

