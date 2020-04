Zurich Insurance : Aidé par des propos de broker

(CercleFinance.com) - Zurich Insurance gagne 2,5% et surperforme ainsi le SMI (+1%), aidé par des propos de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 418,5 francs suisses, voyant la sous-performance récente du cours comme une opportunité.



'L'activité d'assurance de Zurich est bien répartie, hautement réassurée et le bilan a des expositions relativement modestes aux obligations d'entreprises BBB', souligne le broker dans sa note sur le cinquième assureur européen.



