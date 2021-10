Volvo Cars s'introduira en Bourse le 28 octobre à Stockholm

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile suédois, propriété du chinois Geely depuis 2010, a dévoilé les modalités de son introduction en Bourse, à l'issue de laquelle il vise notamment une valorisation comprise entre 16,2 et près de 20 milliards d'euros.

Volvo Cars prévoit d'effectuer ses grands débuts boursiers le 28 octobre prochain et vise une valorisation comprise entre 163 et 200 milliards de couronnes (soit entre 16,2 à 19,9 milliards d'euros), a annoncé le constructeur automobile suédois lundi. Propriété du chinois Geely, avait confirmé début octobre un projet d'introduction partielle à la Bourse de Stockholm, envisagé depuis plusieurs mois.

Il en a donné les modalités ce lundi : la fourchette de prix indicative de l'offre se situe pour l'instant entre 53 et 68 couronnes par action et le flottant représentera entre 19,5% et 24% du capital total à l'issue de l'opération, suivant les différents scénarios. Le prix final retenu pour cette introduction doit être annoncé le 27 octobre. Volvo compte lever un total de 25 milliards de couronnes (2,5 milliards d'euros) en entrant au Nasdaq Stockholm.

"Nous sommes déterminés à mettre en œuvre tout le potentiel de la société et à atteindre notre objectif, offrir aux clients la liberté de se déplacer d'une manière personnelle, durable et sûre", a déclaré le PDG de Volvo Cars Håkan Samuelsson, cité dans le communiqué. Le constructeur suédois ambitionne notamment de sortir du moteur à combustion et veut être tout électrique d'ici 2030. "En tant que société cotée en Bourse, nous pouvons accueillir de nouveaux investisseurs mondiaux dans notre avenir prometteur", a poursuivi le PDG.

Cette introduction en Bourse est distincte d'une autre "IPO" du fabricant de voiture électriques Polestar, filiale commune de Volvo Cars et Geely et également valorisée à 20 milliards de dollars - quand bien même ce dernier n'a vendu que 10.000 véhicules en 2020, contre des millions pour sa maison-mère.

À noter que Volvo Cars, passé avant Geely dans le giron de l'Américain Ford, est distinct depuis des décennies de Volvo Group, géant des poids lourds et déjà coté à la Bourse de Stockholm.

