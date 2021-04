Volkswagen : Construit une nouvelle usine de VE en Chine

(CercleFinance.com) - Le groupe Volkswagen Chine a récemment commencé la construction d'une toute nouvelle usine MEB (plateforme de production dédiée aux véhicules électriques) chez Volkswagen Anhui.



Devant être achevée mi-2022, l'usine de Volkswagen Anhui sera alimentée en énergie verte dès le premier jour, annonce le constructeur, tandis que la production devrait débuter au 2nd semestre 2023.



D'ici 2025, le groupe Volkswagen Chine prévoit de livrer jusqu'à 1,5 million de véhicules à énergie nouvelle (NEV) par an.



'Volkswagen Anhui est en passe de devenir une plaque tournante mondiale de l'innovation en matière de mobilité électrique et une pierre angulaire de la stratégie de décarbonation du groupe', assure le Dr Stephan Wöllenstein, directeur général du groupe Volkswagen Chine.



