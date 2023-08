Vers une introduction en Bourse de CVC, propriétaire de Panzani et féru d'investissements dans le sport?

(BFM Bourse) - Selon le Financial Times, la société de capital-investissement CVC Capital Parners a relancé ses plans pour s'introduire à la Bourse d'Amsterdam. Une opération qui se chiffrerait probablement en milliards d'euros.

Ce serait potentiellement une grande introduction en Bourse. Selon les informations du Financial Times, publiées lundi, la société de capital-investissement CVC Capital Partners, aurait relancé ses projets de cotation sur la Bourse d'Amsterdam, avec une opération qui pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année, d'après des sources proches du dossier interrogées par le quotidien britannique.

Le Financial Times souligne que CVC Capital Partners avait envisagé l'an dernier une introduction en Bourse avant de se raviser à la suite de conditions de marché rendues difficiles par l'éclatement de la guerre en Ukraine. Mais le rebond des places boursières cette année et le fait que CVC est récemment parvenu à lever 26 milliards d'euros pour l'un de ses fonds ont ravivé ces plans d'introduction en Bourse, selon les sources du journal. Ces mêmes personnes proches du dossier expliquent toutefois qu'aucune décision finale n'a été prise et que le projet pourrait changer.

Toujours selon le Financial Times, CVC avait été valorisé à 15 milliards d'euros lorsque la société avait accepté de céder une part minoritaire de son capital à une division du gérant d'actifs Blue Owl, en 2021.

Interrogé par le quotidien britannique, CVC n'a pas fait de commentaire.

Des pâtes et du sport

La société de capital-investissement gère, selon son site internet, des actifs représentant 140 milliards d'euros avec des participations dans 120 sociétés non cotées, très diverses.

CVC est notamment connu du grand public pour avoir racheté l'an passé au groupe espagnol Ebro Foods la marque de pâtes Panzani. Surtout CVC a énormément investi dans le sport. La société avait, par exemple, acquis une participation dans la Formule 1 qu'elle a ensuite revendu à Liberty Media.

L'an passé, la LFP, la ligue de football professionnelle en France, a créé une filiale commerciale dans laquelle CVC a pris 13% pour 1,5 milliard d'euros. CVC a également injecté via un accord avec La Liga, 2 milliards d'euros dans le football espagnol, obtenant en échange 8% du capital d'une société gérant les revenus tirés des droits télévisés et du sponsoring de la ligue de football espagnol, selon Reuters.

Un test pour le capital-investissement

Outre le football, CVC a également investi dans le rugby (il a pris 14% de l'organe gérant le tournoi des Six nations), le volley, ou encore le tennis (via un accord en mars avec la WTA, l'association du tennis féminin).

Et en dehors du sport, la société de capital-investissement a par exemple pris des participations dans la marque horlogère suisse Breitling et a acquis en 2015 le groupe de cosmétiques et de maquillage Douglas.

L'introduction en Bourse de CVC constituerait un test pour les sociétés de capital-investissement qui avaient eu le vent en poupe en 2021, avec alors un réel engouement du marché pour ce type d'activité. Le succès de l'introduction en Bourse en septembre 2021 à Paris d'Antin Infrastructure Partners, spécialisée dans les infrastructures, l'avait parfaitement illustré. Mais depuis le cours d'Antin a souffert, avec une baisse de plus de 50% sur un an, montrant que cet engouement est probablement retombé.