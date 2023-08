Vers la fin du litige des bouchons d'oreilles pour 3M, le fabricant du post-it et du scotch?

(BFM Bourse) - La société américaine tenterait de nouer un accord pour mettre fin à ce long et coûteux litige, ont rapporté dimanche Bloomberg et le Wall Street Journal. L'action du groupe décolle à Wall Street en préouverture.

Bientôt le bout du tunnel pour 3M? Le spécialiste des adhésifs, connu pour le scotch ou encore le post-it, est embourbé dans plusieurs lourds dossiers juridiques et notamment celui avec l'armée américaine.

De nombreux vétérans ont accusé le groupe d'avoir fourni des bouchons d'oreilles défectueux, qui auraient ainsi causé des dégâts auditifs. Plus de 300.000 plaintes ont été déposées selon les agences de presse. Ces bouchons d’oreilles ont été livrés à l'armée du début des années 2000 jusqu’en 2015 par une filiale de 3M, à savoir Aearo Technologies.

La société a toujours battu en brèche ces accusations, objectant que les plaignants avaient une audition normale et que des "organisations indépendantes et tierces" avaient conclu que le produit était efficace.

Néanmoins, selon les informations de Bloomberg et du Wall Street Journal publiées dimanche, 3M aurait proposé aux avocats des plaignants de solder ce litige en versant un total de 5,5 milliards de dollars. Selon les sources proches sondés par Bloomberg, cette somme de 5,5 milliards de dollars serait payée aux plaignants sur cinq années. D'après le Wall Street Journal, les négociations sont en cours et le montant final n'aurait pas été fixé dans le marbre.

Si la somme évoquée est conséquente, la facture totale pourrait coûter beaucoup plus au groupe américain en l'absence d'accord. Barclays évoquait un chiffre de 8 milliards de dollars, Bloomberg Intelligence 9,5 milliards de dollars. Le Wall Street Journal mentionne même des estimations allant de 10 milliards à 15 milliards de dollars.

L'autre dossier très lourd des PFAS

"Il semble que 3M ait négocié un très bon accord pour elle-même, étant donné que ce litige a pesé sur elle pendant près de dix ans", a déclaré à Bloomberg Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond.

Contacté par Bloomberg, un porte-parole de 3M a souligné que la société ne commentait pas les rumeurs et les spéculations. Ces informations de presse propulsent toutefois l'action 3M à Wall Street qui s'adjuge plus de 6% dans les échanges de préouverture peu avant 14h15.

La capacité de 3M à absorber une lourde amende dans ce dossier des bouchons d'oreilles a été diminuée par un autre lourd boulet judiciaire que traîne la société américaine, à savoir les PFAS, soit les substances per- et polyfluoroalkylées.

Ces composants chimiques possèdent diverses applications comme dans les téléphones portables ou les semi-conducteurs, et sont parfois surnommés "polluants éternels". Ils sont utilisés par le groupe pour leurs propriétés antiadhésives et imperméabilisantes.

"Leur toxicité est encore méconnue, mais des effets nocifs et toxiques sur le métabolisme humain ont été observés pour plusieurs PFAS et leur caractère cancérigène est suspecté", explique le site viepublique.fr. 3M a d’ailleurs annoncé en début d’année qu’il comptait arrêter d’ici à la fin de 2025 la production de ces substances.

Plus précisément, 3M est par exemple accusé par la ville de Stuart en Floride d'avoir fabriqué ou vendu des mousses anti-incendie contenant des PFAS qui auraient fini par contaminer l'eau de la collectivité. D'autres municipalités l'accusent aussi d’avoir pollué l’eau potable, les sols, les aliments et provoqué des maladies à cause des PFAS

En juin, 3M avait noué un accord pour solder des poursuites sur ce litige, qui prévoit des versements étalés sur plusieurs années, de 10,5 milliards à 12,5 milliards de dollars. Cet accord doit recevoir l'aval de la justice américaine, souligne le Wall Street Journal.