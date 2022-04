Un groupe pharmaceutique chinois s'envole en Bourse après la promesse d'un traitement contre le Covid

(BFM Bourse) - Le titre du groupe pharmaceutique chinois Kintor a flambé de 106%, portant sa valorisation à plus d'un milliard d'euros, après des essais qualifiés de "prometteurs" sur un traitement médicamenteux contre le Covid.

Si la Chine a officiellement annoncé, le 19 mars dernier, avoir enregistré ses deux premiers morts du Covid depuis plus d'un an, le virus fait toujours recette pour les groupes pharmaceutiques. Le chinois Kintor, coté à Hong Kong, a en effet vu son action s'envoler de plus de 100% ce mercredi après que le groupe a affirmé que le médicament qu'il développe, le proxalutamide, réduisait considérablement le risque d'hospitalisations ou de décès liés au Covid, notamment chez les seniors.

Selon un communiqué du groupe, qui se base sur de récents essais cliniques, le risque d'hospitalisation est réduit de 50 à 100%, selon la durée du traitement.

Le président-fondateur de Kintor, Tong Youzhi a affirmé que ce médicament anti-androgène était efficace à la fois contre les variants Delta et Omicron. Il a affirmé que son groupe allait désormais réclamer une autorisation d'utilisation d'urgence en Chine, ainsi qu'aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les médias chinois ont qualifié cette annonce de "percée".

Alors que la Chine fait actuellement face à un nombre de cas records depuis le début de la pandémie, des dizaines de millions de personnes sont encore confinées dans ce pays qui tente de poursuivre une stratégie du zéro Covid. Les autorités chinoises n'ont pas encore approuvé de vaccins anti-Covid conçus à l'étranger, mais plusieurs fabricants locaux ont récemment obtenu l'autorisation de réaliser des essais cliniques pour des vaccins à ARN messager.

En février, Pékin a en outre autorisé de manière "conditionnelle" l'utilisation de la pilule anti-Covid de Pfizer, le Paxlovid, pour soigner les adultes atteints de symptômes légers à modérés à haut risque de développer une forme grave.

(avec AFP)